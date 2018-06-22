BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051269 -0,04 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029892 -0,04 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054072 -0,03 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028689 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026473 -1,19 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028898 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041212 -0,20 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,014541 -0,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013686 -0,12 Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,014015 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013634 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015999 -0,24 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019678 -0,04 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016940 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021763 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020689 -0,71 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012890 -0,71 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012890 -0,71 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021028 -0,71(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

