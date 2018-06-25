BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029845 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031883 -0,08 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042094 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028801 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026467 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087248 -1,04 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026505 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012620 -0,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061073 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015917 -0,59 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016916 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010324 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021231 -0,61 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022287 -0,58 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020180 -0,58 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019129 -0,58 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020908 -0,57(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

