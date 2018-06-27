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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026544 -1,86 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014004 -1,65 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045734 -1,55 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,033528 -1,50 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,054431 -1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012504 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039835 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012180 -2,87 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012923 -2,75 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011914 -2,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012048 -2,65 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011925 -2,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015054 -0,50 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015078 -0,08 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019665 -0,07 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016017 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019412 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018830 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021292 -0,21 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020378 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021302 -0,13 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019868 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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