BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050753 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036660 -0,95 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,020873 -0,94 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029371 -0,94 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053655 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025189 -2,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027983 -1,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026150 -0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040535 -0,48 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060026 -0,44 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014628 -0,20 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015352 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015680 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009960 -0,15 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016837 -0,15 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016583 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020725 -0,89 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021119 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020087 -0,86 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019698 -0,86 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020410 -0,85(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

