BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050237 -1,02 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053146 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036334 -0,89 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029111 -0,89 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041288 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011031 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027648 -1,20 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040044 -0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,084806 -1,09 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059542 -0,81 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043727 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026041 -0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040367 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015599 -0,52 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016792 -0,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015333 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010329 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009959 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019849 -1,18 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020870 -1,18 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012364 -1,17 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019685 -1,17 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019968 -1,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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