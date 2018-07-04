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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026633 -0,74 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,042638 -0,72 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014025 -0,71 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022222 -0,67 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013920 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012639 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025201 -0,71 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067420 -0,65 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021932 -0,64 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020359 -0,64 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096101 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013440 -2,16 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012255 -1,11 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012146 -1,08 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012514 -1,07 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013020 -1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015981 -1,00 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019544 -0,31 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019706 -0,23 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016564 -0,13 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015112 -0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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