BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029575 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031669 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069924 -0,71 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052644 -0,71 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041801 -0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025517 -1,19 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028394 -1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026254 -0,74 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011052 -0,56 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060420 -0,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044531 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040806 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015760 -1,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016891 -0,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015412 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021090 -1,15 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020174 -1,15 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019897 -1,14 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012497 -1,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020065 -1,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

