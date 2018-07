BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,054091 -0,11 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,043991 -0,07 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037065 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011019 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012257 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026813 -0,80 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055045 -0,79 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099699 -0,71 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016749 -0,63 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018649 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,083791 -0,81 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,052126 -0,44 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,015790 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022100 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012033 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016293 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015855 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019119 -0,48 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021304 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021699 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020653 -0,05 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020983 -0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)