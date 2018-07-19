BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052273 -1,44 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055205 -1,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,037799 -1,24 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030383 -1,20 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042719 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011063 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026563 -1,56 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029522 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023183 -0,71 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039911 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026772 -0,66 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,045273 -0,35 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061832 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041837 -0,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013689 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016181 -0,72 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016976 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013968 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021250 -2,15 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012587 -2,15 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020046 -2,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020213 -2,14 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020539 -2,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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