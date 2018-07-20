BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013849 -0,60 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026297 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048697 -0,55 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050482 -0,53 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045409 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026396 -0,63 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029466 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011603 -0,77 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011745 -0,76 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012074 -0,69 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011858 -0,67 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011976 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018816 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021276 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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