BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030514 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032498 -0,11 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042896 -0,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,054616 -0,04 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,044243 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013453 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061869 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041838 -0,29 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,045472 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089607 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016248 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015933 -0,03 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016635 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020812 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020008 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020174 -0,37 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012563 -0,36 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012572 -0,36(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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