BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037272 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032283 -0,66 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039601 -0,63 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030329 -0,61 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048263 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026229 -0,91 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029494 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088837 -0,86 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061547 -0,52 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026746 -0,46 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,045368 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041788 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016123 -0,77 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016992 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015533 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019738 -0,27 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021822 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020126 -0,24 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020246 -0,24 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021162 -0,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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