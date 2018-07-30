BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013768 -0,65 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025998 -0,62 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045205 -0,61 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052304 -0,47 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048693 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011627 -0,87 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012185 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011963 -0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012198 -0,78 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011768 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020234 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019678 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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