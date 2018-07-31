BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048396 -0,28 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013737 -0,23 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052401 -0,22 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025942 -0,22 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034175 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089854 -0,92 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,042569 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011928 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,011714 -0,29 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011737 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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