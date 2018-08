BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,030104 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015857 -0,05 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,053694 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040861 -2,56 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019303 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030753 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027328 -0,39 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,090716 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012969 -0,25 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,012721 -0,16 Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,013962 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012033 -0,10 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,034293 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010494 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)