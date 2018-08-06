BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,013128 -0,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020918 -0,04 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021207 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022170 -0,04 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021431 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

