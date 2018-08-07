BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025199 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,052151 -0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047403 -0,89 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031266 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023417 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012404 -0,80 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011315 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016529 -1,70 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017407 -1,68 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044092 -1,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023257 -1,59 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048001 -1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011065 -1,42 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012233 -1,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011202 -1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011339 -1,32 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011813 -1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015247 -1,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013907 -1,21 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020110 -1,16 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014052 -0,59 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019620 -0,40(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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