BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057015 -0,21 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051306 -0,19 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039694 -0,13 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018482 -0,06 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,022930 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032905 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028958 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,011658 -0,18 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065365 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011373 -0,10 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013588 -0,02 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,020229 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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