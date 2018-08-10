BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047367 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,052148 -0,30 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051155 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044017 -0,29 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050895 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041624 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,048128 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Stand. EYF 0,045809 -0,05 Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF 0,062939 -0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,051854 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

