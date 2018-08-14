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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023866 -3,95 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,044821 -3,32 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048317 -3,12 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,049463 -3,10 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022302 -3,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012257 -1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042039 -3,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049877 -3,72 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016920 -3,63 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055285 -3,51 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029039 -3,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010298 -4,88 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010470 -4,60 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010655 -4,28 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011502 -4,20 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011050 -4,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014661 -2,68 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013537 -2,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019699 -1,90 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013907 -0,61 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015118 -0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045162 -0,03 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016909 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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