BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037158 -6,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060080 -6,19 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062491 -6,16 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043869 -6,10 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053868 -6,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011379 -2,28 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012186 -1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031357 -7,81 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035906 -6,91 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,049508 -3,68 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015744 -3,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,047624 -3,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,102294 -5,63 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046825 -5,52 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051897 -5,52 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,069411 -5,27 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030511 -5,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019641 -6,26 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018194 -2,88 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019568 -2,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013396 -2,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014611 -1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024528 -6,96 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015518 -6,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024990 -6,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024776 -6,87 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027067 -6,83(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)