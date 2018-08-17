BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035160 -5,38 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,080080 -4,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,052620 -4,60 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054578 -4,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057321 -4,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011097 -2,48 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012027 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034251 -4,61 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030005 -4,31 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039623 -4,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,015943 -3,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,046035 -3,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097863 -4,33 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029221 -4,23 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049740 -4,16 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044903 -4,10 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066860 -3,68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018569 -5,46 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014296 -2,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017811 -2,11 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019224 -1,76 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013204 -1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021916 -6,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023228 -6,25 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022996 -6,25 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024604 -6,25 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014549 -6,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

