BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023231 -1,97 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,043563 -1,55 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,021696 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,048130 -1,44 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029000 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,009903 -2,46 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010156 -2,24 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011158 -2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010400 -2,05 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,010518 -2,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019024 -1,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013093 -0,84 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014263 -0,23 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019414 -0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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