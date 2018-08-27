BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044851 -0,44 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042241 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,061268 -0,38 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056956 -0,37 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059157 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010910 -0,16 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,010863 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,010595 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010817 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,013800 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019242 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023973 -0,02 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024366 -0,02 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015011 -0,02 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015022 -0,01 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023473 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

