BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014725 -0,83 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013770 -0,62 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015026 -0,60 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015163 -0,49 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015642 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,013693 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010183 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013845 -0,56 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013853 -0,48 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011024 -0,43(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

