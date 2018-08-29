BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018479 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,044561 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010779 -0,65 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012653 -0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

