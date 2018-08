BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050443 -1,23 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016195 -1,09 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055831 -0,99 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090905 -0,95 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101152 -0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010699 -0,74 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009766 -0,55 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,015944 -0,36 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,028342 -0,32 NN Hay. Em. Karma EYF 0,082166 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013786 -0,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020093 -0,51 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014970 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016006 -0,06 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015254 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)