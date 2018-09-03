BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017241 -0,95 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045203 -0,37 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025859 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,044637 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087350 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011616 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016646 -1,74 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016037 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055378 -0,81 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080822 -0,80 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,063412 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010520 -1,67 NN Hay. Em. Karma EYF 0,081249 -1,12 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011948 -0,98 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,014856 -0,89 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012434 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018424 -0,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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