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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048938 -0,11 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063963 -0,10 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045532 -0,08 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,058858 -0,07 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059691 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012465 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016131 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055686 -0,98 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,099875 -0,86 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088222 -0,86 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046724 -0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017760 -0,56 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,015966 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,019722 -0,26 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,053122 -0,26 MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,019917 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020521 -0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014046 -0,35 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015367 -0,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015336 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020014 -0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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