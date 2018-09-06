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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048074 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,045285 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,021069 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022249 -0,22 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029739 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012453 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034183 -1,34 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038340 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029822 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019173 -0,77 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016660 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017657 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023800 -0,46 NN Hay. Em. Karma EYF 0,081261 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,019645 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,011171 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014197 -0,15 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020276 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011049 -0,02 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016930 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027093 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028106 -0,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016951 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027677 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027328 -0,31(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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