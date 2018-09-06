BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048074 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,045285 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,021069 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022249 -0,22 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029739 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012453 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034183 -1,34 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038340 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029822 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019173 -0,77 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016660 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017657 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023800 -0,46 NN Hay. Em. Karma EYF 0,081261 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,019645 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,011171 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014197 -0,15 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020276 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011049 -0,02 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016930 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027093 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028106 -0,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016951 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027677 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027328 -0,31(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı
Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama
İstanbul Yeni Havalimanı otobüslerine internetten bilet alımının önü açıldı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum