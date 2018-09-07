BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040644 -0,67 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053411 -0,54 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054896 -0,51 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040764 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048290 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011645 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012450 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033739 -1,30 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043696 -1,08 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038024 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019074 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024983 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109856 -1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049961 -0,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074420 -0,79 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032294 -0,75 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056308 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020908 -1,29 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018467 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027844 -0,93 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026842 -0,93 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029295 -0,92 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016795 -0,92 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027077 -0,92(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

