BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040047 -1,47 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036775 -1,17 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047744 -1,13 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049182 -1,12 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065334 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011641 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043130 -1,30 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037550 -1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033322 -1,24 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024967 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108293 -1,42 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073412 -1,35 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031944 -1,08 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055794 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049612 -0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020616 -1,40 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018380 -0,47 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020280 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016488 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026111 -1,66 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026635 -1,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026405 -1,63 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016522 -1,63 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026792 -1,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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