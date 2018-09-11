BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032107 -0,86 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067373 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047342 -0,84 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064786 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088307 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012404 -0,80 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011576 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024348 -2,48 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042149 -2,27 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016448 -2,00 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029325 -1,87 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015873 -1,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,080729 -1,41 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023424 -1,19 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009760 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017590 -1,06 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,051008 -0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015104 -1,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020314 -1,68 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013947 -1,63 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009834 -1,40 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020022 -0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027702 -1,03 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024558 -1,03 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026157 -0,94 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016367 -0,94 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028552 -0,93(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

