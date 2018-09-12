BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,024299 -1,08 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,042680 -0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,045142 -0,86 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,019059 -0,84 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048617 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036798 -1,27 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032779 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010444 -1,43 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010746 -1,40 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010988 -1,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011420 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011142 -1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020210 -0,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013883 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009809 -0,25 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016224 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020005 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027689 -0,05 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024552 -0,02 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025868 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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