BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039443 -1,03 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047109 -0,90 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064487 -0,85 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067145 -0,83 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058643 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011578 -0,16 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012407 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042010 -1,35 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016420 -0,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049732 -0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029320 -0,32 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090019 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010356 -0,84 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010666 -0,74 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,010930 -0,71 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010913 -0,68 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031631 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020369 -0,84 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020127 -0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013831 -0,37 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018256 -0,37 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009782 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016199 -1,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025890 -1,05 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026459 -1,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026123 -1,03 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028264 -1,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

