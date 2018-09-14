BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,039302-0,36Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF0,016208-0,02Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF0,032709-0,23MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,013755-0,06Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,015151-0,05Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,018182-0,41Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,016482-0,02Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,014045-0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

