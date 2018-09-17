BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052488 -3,08 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038093 -3,08 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035629 -2,92 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088773 -2,84 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048415 -2,82 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011514 -1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031699 -4,10 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035607 -3,99 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042130 -1,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103014 -0,24 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017557 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105860 -2,99 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054595 -2,72 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030860 -2,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063102 -2,54 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071376 -2,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019650 -3,62 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017938 -1,34 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020194 -0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016439 -0,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017086 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015498 -4,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024766 -4,51 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025321 -4,49 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024992 -4,47 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024515 -4,47(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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