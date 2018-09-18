BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025227 -0,86 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044085 -0,81 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,052760 -0,77 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050056 -0,71 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033470 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012602 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024974 -1,25 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016940 -1,07 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050489 -0,61 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102550 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030006 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010954 -1,71 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011591 -1,30 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011869 -1,28 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010973 -1,22 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011264 -1,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

