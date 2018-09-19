BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049410 -0,27 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013571 -0,27 NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,047760 -0,27 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,041023 -0,26 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013336 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010894 -0,55 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013408 -0,44 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041603 -0,40 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,033400 -0,39 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,011969 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016345 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010743 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

