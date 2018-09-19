FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049410 -0,27 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013571 -0,27 NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,047760 -0,27 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,041023 -0,26 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013336 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010894 -0,55 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013408 -0,44 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041603 -0,40 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,033400 -0,39 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,011969 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016345 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010743 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı""Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"
Yabancıya konut satışında rekor bekleniyorYabancıya konut satışında rekor bekleniyor
Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettikBakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Memur emeklisi Ocak'ta ne kadar zam alacak?

Memur emeklisi Ocak'ta ne kadar zam alacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik

Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik

Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde finale kaldı

Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde finale kaldı

Akfen'den 530 milyon dolar yatırımla 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali

Akfen'den 530 milyon dolar yatırımla 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali

Bakan Varank, Türkiye-Japonya İş Konseyi Toplantısında konuştu (1)

Bakan Varank, Türkiye-Japonya İş Konseyi Toplantısında konuştu (1)

Rönesans Holding ve Port of Rotterdam'dan işbirliği

Rönesans Holding ve Port of Rotterdam'dan işbirliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.