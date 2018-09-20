BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039554 -0,75 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052747 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047941 -0,51 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068701 -0,51 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065688 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031818 -0,41 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073759 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,012110 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108353 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020479 -0,63 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011105 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016554 -0,11 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018217 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026027 -0,39 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025517 -0,37 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025799 -0,37 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026792 -0,37 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026370 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045915 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

