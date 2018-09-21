BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053945 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040011 -0,18 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039512 -0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050656 -0,05 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033512 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012680 -0,34 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011772 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017356 -1,26 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025117 -0,90 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051424 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043814 -0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050356 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,083832 -0,68 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,052420 -0,44 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010060 -0,43 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,048213 -0,42 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018202 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020696 -1,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014236 -1,13 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015591 -0,78 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020243 -0,33 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018158 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016029 -0,69 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025623 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025850 -0,68 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026191 -0,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024049 -0,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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