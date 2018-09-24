BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061098 -0,28 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060099 -0,23 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049604 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044162 -0,21 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091596 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033206 -0,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037405 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011455 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011655 -0,27 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011347 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011902 -0,24 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041831 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

