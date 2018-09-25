BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052883 -0,49 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039490 -0,45 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066296 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048375 -0,27 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037022 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032661 -1,64 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037191 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108347 -0,73 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074224 -0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050552 -0,47 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031899 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066286 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020473 -0,39 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018172 -0,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016511 -0,18 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014307 -0,01 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020455 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025588 -1,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025369 -1,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015871 -1,51 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025934 -1,51 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027708 -1,47(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

