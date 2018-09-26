BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060250 -1,41 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049401 -1,39 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038943 -1,39 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090406 -1,37 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026476 -1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011830 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036430 -2,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032388 -0,84 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,055056 -0,53 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018116 -0,51 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020627 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049938 -1,21 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056180 -1,14 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031554 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065593 -1,05 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073462 -1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020243 -1,12 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018096 -0,42 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015814 -0,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016471 -0,24 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020416 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024813 -1,16 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023553 -1,14 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025085 -1,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015694 -1,12 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026085 -1,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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