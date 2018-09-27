BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061118 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012893 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043348 -0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031432 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020201 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054948 -0,20 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027151 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016662 -0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,020116 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,052790 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,052351 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,016713 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011071 -0,69 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010227 -0,28 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015782 -0,20 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018079 -0,09 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015575 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023392 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026445 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025146 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024931 -0,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015598 -0,61(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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