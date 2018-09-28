BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047426 -0,95 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065116 -0,89 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038617 -0,89 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068336 -0,85 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060619 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036704 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032362 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072870 -0,71 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031418 -0,50 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015109 -0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014122 -0,39 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055980 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020189 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010443 -0,36 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014043 -0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014142 -0,31 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018041 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024441 -0,90 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024921 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024714 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025272 -0,86 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015464 -0,86(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

