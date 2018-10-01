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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063942 -1,80 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067104 -1,80 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046596 -1,75 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037977 -1,66 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035834 -1,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011862 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042728 -1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031914 -1,38 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036229 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020447 -0,58 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050051 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012215 -2,79 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071929 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049275 -1,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106714 -1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055434 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017726 -1,75 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019979 -1,04 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017261 -0,47 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,017154 -0,15 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014364 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015089 -2,42 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024118 -2,41 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024667 -2,39 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024332 -2,36 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026388 -2,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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