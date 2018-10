BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078343 -0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059284 -0,71 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048411 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,058369 -0,65 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045059 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011790 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012954 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041926 -1,88 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018212 -1,85 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051553 -1,85 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068438 -1,56 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020600 -1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,086767 -1,04 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013201 -1,03 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018586 -0,95 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021157 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024262 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019884 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010769 -0,28 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016061 -0,16 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014345 -0,13 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017718 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025544 -0,49 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022561 -0,48 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025063 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024252 -0,33 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023802 -0,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)