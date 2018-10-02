BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078343 -0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059284 -0,71 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048411 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,058369 -0,65 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045059 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011790 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012954 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041926 -1,88 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018212 -1,85 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051553 -1,85 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068438 -1,56 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020600 -1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,086767 -1,04 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013201 -1,03 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018586 -0,95 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021157 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024262 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019884 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010769 -0,28 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016061 -0,16 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014345 -0,13 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017718 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025544 -0,49 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022561 -0,48 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025063 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024252 -0,33 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023802 -0,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza
Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Borsa güne yatay başladı
Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum