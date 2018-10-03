BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013766 -0,45 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,042187 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045269 -0,42 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026278 -0,42 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022154 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012925 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017971 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054496 -0,82 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017185 -0,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052368 -0,77 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,105977 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013994 -1,69 NN Hay. Em. Karma EYF 0,086150 -0,71 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012373 -0,67 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011817 -0,66 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011498 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015970 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016509 -0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014674 -0,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021313 -0,33 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020443 -0,25(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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