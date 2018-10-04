BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025801 -1,82 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,041518 -1,59 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013563 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021831 -1,46 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,019889 -1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012837 -0,68 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011782 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017709 -1,46 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016948 -1,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058331 -1,19 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051762 -1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031115 -1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011545 -2,30 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011250 -2,16 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012116 -2,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011675 -1,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012049 -1,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014542 -0,90 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021129 -0,86 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015847 -0,77 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010264 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010761 -0,37(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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